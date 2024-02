Açores. Urnas abriram às 08h00

Um total de 229.830 eleitores, mais 828 do que no sufrágio de 2020, está inscrito para escolher os 57 deputados da Assembleia Legislativa Regional.

Concorrem às eleições 11 forças políticas, oito partidos e três coligações: PSD/CDS-PP/PPM, CDU (PCP/PEV), Alternativa 21 (MPT/Aliança), PS, Chega, BE, PAN, Livre, ADN, Iniciativa Liberal e Juntos Pelo Povo.

De acordo com os resultados das legislativas regionais, o representante da República nomeia depois o presidente do Governo Regional, que, por sua vez, propõe os membros do executivo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, no arquipélago, céu nublado mas com abertas, possibilidade de aguaceiros fracos e temperaturas de 18 a 19 graus.

"Prevê-se céu nublado com abertas. No entanto, vamos ter a aproximação de uma superfície frontal fria com ondulações que irá começar a condicionar o estado do tempo nas ilhas do grupo Ocidental [Flores e Corvo] para o final do dia e no grupo Central [Pico, Faial, Graciosa, São Jorge e Terceira] a partir da noite, trazendo chuva, mas que uma maneira geral será fraca", disse à Lusa a meteorologista do IPMA Elsa Vieira.