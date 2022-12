ACT fiscaliza propriedade agrícola no Baixo Alentejo

A Autoridade para as Condições do Trabalho realizou uma operação de fiscalização numa grande propriedade agrícola do Baixo Alentejo. Num olival nos arredores de Beja foram identificados 68 trabalhadores de Timor, Paquistão e Índia. O objetivo é descobrir eventuais situações de ilegalidades e irregularidades laborais.