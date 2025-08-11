Acusado suspeito de matar motorista TVDE e deixar cadáver numa mala em Almancil

Em comunicado, o MP adianta que o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca de Faro deduziu acusação contra um arguido de 28 anos, estrangeiro, pelos crimes de homicídio qualificado, roubo, sequestro, coação e de profanação de cadáver.

Segundo o MP, o caso remonta a 24 de junho de 2022, dia em que o arguido solicitou à motorista, que já conhecia, que o transportasse do Sítio da Fonte Santa para um local em Quarteira, onde residiam os seus pais que estavam ausentes.

"Uma vez no interior da casa, o arguido dominou fisicamente a motorista, obrigou-a a revelar os códigos secretos dos respetivos cartões bancários e, depois, estrangulou-a até à morte", lê-se no comunicado.

De seguida, o homem colocou o corpo numa mala e transportou-a no carro da vítima até um terreno baldio na zona de Almancil", onde deixou a mala totalmente coberta por pedras que retirou de um muro", acrescenta.

Nos dias seguintes, o arguido, que se encontra preso à ordem de outro processo, fez levantamentos em numerário em caixas Multibanco, com os cartões da vítima.

Os restos mortais da vítima só viriam a ser encontrados várias semanas depois do seu desaparecimento, quando um popular que fazia trabalhos no campo deu o alerta devido ao mau cheiro que se fazia sentir no local.

Sandra Andrade tinha 49 anos e era residente em Quarteira, sendo condutora de um veículo de transporte de passageiros e também guia turística.

A investigação esteve a cargo da diretoria do Sul de Polícia Judiciária.