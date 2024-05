AD e PS apresentam programas para as eleições europeias

A eurodeputada do PSD Lídia Pereira foi a coordenadora do programa da AD-Aliança Democrática às europeias, que será apresentado no Centro Cultural de Belém. O comentador Sebastião Bugalho é o primeiro candidato na lista da AD.



O manifesto eleitoral do PS, que apresenta como cabeça de lista a deputada e ex-ministra Marta Temido, é apresentado pelas 19h00 no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações.



Às eleições de 9 de junho concorrem a AD – Aliança Democrática, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, CDU (coligação PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.



O número dois da lista da AD é o vice-presidente do PSD Paulo Cunha, enquanto a lista do PS apresenta em segundo lugar o ex-líder parlamentar socialista Francisco Assis.



O Chega aposta no diplomata Tânger Correia como número um, enquanto a Iniciativa Liberal escolheu o seu antigo presidente João Cotrim Figueiredo como cabeça de lista. Também o Bloco de Esquerda apostou na ex-líder Catarina Martins para encabeçar a sua candidatura às europeias.



A CDU escolheu o antigo líder parlamentar João Oliveira como cabeça de lista e o Livre o investigador Francisco Paupério, que concorrerá pela primeira vez a eleições. O número um do PAN às europeias é o dirigente do partido Pedro Fidalgo Marques.



Em 2019, o PS venceu as eleições, com 33,38%, elegendo nove eurodeputados. O PSD ficou em segundo, obtendo seis mandatos, seguido do BE e CDU, ambos com dois eurodeputados, e do CDS e PAN, que elegeram um representante cada um.