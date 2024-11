Adiada cimeira dos governos da República e regiões autónomas prevista para os Açores

A cimeira entre o Governo de Portugal, liderado pelo social-democrata Luís Montenegro, o Governo Regional da Madeira (PSD), presidido por Miguel Albuquerque, e o Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), chefiado por José Manuel Bolieiro, estava agendada para terça e quarta-feira, na ilha açoriana de São Miguel, mas foi adiada devido à moção de censura apresentada pelo Chega ao executivo madeirense.

"De facto, houve um adiamento à cimeira por razões que são conhecidas", disse hoje José Manuel Bolieiro aos jornalistas em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, à margem das cerimónias de inauguração da sede da Agência Espacial Portuguesa.

Segundo o governante, o adiamento do encontro "não altera nada ao que está programado quanto à substância, apenas o calendário".

"E, portanto, nós vamos manter, e eu próprio vou manter, o diálogo sobre as questões ligadas ao Orçamento do Estado e ao projeto político de uma revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas nos contactos com o senhor primeiro-ministro e com o senhor ministro de Estado e das Finanças", declarou.

Ainda de acordo com José Manuel Bolieiro, "esta situação é meramente um adiamento e não prejudicará a intenção de uma cimeira do Portugal Atlântico, do Governo da República, dos governos dos Açores e da Madeira".

"Há de realizar-se em data oportuna para os três governos", afirmou.

Questionado se a cimeira poderá realizar-se ainda antes da votação final global do Orçamento do Estado para 2025, no final de novembro, o líder do Governo Regional dos Açores respondeu que não pode comprometer-se com datas.

"Agora depende muito também da disponibilidade e, como sabe, não escondo, a situação que acontece com o Governo da Madeira condiciona a disponibilidade da sua deslocação", referiu.

José Manuel Bolieiro reiterou ainda que "o que é objetivo é que a cimeira se realize nos Açores e na data que é oportuna para todos".

"Isso não prejudicará naturalmente o meu diálogo com sua excelência o primeiro-ministro de Portugal, bem como com o ministro de Estado e das Finanças", acrescentou.

Em 29 de outubro, José Manuel Bolieiro revelou em entrevista à RTP/Açores, na qualidade de presidente do PSD/Açores, que a ilha de São Miguel iria receber em 12 e 13 de novembro a cimeira do Governo da República e dos governos regionais dos Açores e Madeira.

"Será um espaço onde, verdadeiramente, teremos negociação entre os três governos em relação ao Orçamento do Estado e não só. A defesa em relação ao Orçamento do Estado e não só, a todas as pendências governativas", revelou na entrevista realizada no seguimento do 26.º Congresso Regional do PSD/Açores.