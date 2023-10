Adiado julgamento do processo EDP. Pinho propõe-se "esclarecer uma mentira"

, quis enfatizar o antigo governante, em declarações aos jornalistas no local.Questionado sobre a prisão domiciliária, Manuel Pinho remeteu para os próprios jornalistas: “Eu acho que isso é uma coisa que vocês é que devem qualificar”.“Eu não falo. Estou aqui para me defender e quer defender-me lá dentro, não é aqui fora, e vocês é que devem qualificar o sentido que faz”, insistiu.. E carregou na ideia de que dará, em tribunal, “a versão verdadeira” dos factos.. “Tudo o que recebi, até ao euro, tem justificação”, prosseguiu., completou, adiante.Em prisão domiciliária desde dezembro de 2021,Já

O início do julgamento foi adiado para a próxima sexta-feira devido à greve dos funcionários judiciais. Situação que pode repetir-se, segundo os advogados de defesa, citados pela agência Lusa.

O ex-homem forte do BES foi submetido, a 28 de setembro, a um exame neurológico no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Coimbra, a pedido dos seus advogados em diferentes processos nos últimos dois anos. O exame visou avaliar o impacto no julgamento do diagnóstico de doença de Alzheimer que lhe foi atribuído. Todavia, apenas tem valor de perícia no processo EDP.A investigação do processo EDP começou em 2012, assentando em suspeitas de corrupção e participação económica em negócio por parte dos antigos administradores António Mexia e Manso Neto, tendo em vista a manutenção do contrato das rendas excessivas - a acusação alega que teriam corrompido Manuel Pinho., focando-se nas suspeitas de corrupção e branqueamento com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo relativamente a Manuel Pinho, Alexandra Pinho e Ricardo Salgado.



