Adolescente suspeito de matar a mãe. "Pode ter sido uma decisão impulsiva"
A RTP falou com uma psiquiatra sobre o caso do adolescente de 14 anos suspeito de ter morto a mãe em Vagos. "A doença mental grave raramente está relacionada com episódios de agressividade", explicou Maria Moreno.
Os últimos números do Apoio à Vítima revelam que há cada vez mais pais a pedir ajuda depois de agredidos pelos filhos. O aumento foi de 27 por cento nos últimos três anos.
O principal conselho para os pais é que estejam atentos aos filhos, num mundo que é mais intenso na adolescência.