Adolescente suspeito de matar a mãe. "Pode ter sido uma decisão impulsiva"

A RTP falou com uma psiquiatra sobre o caso do adolescente de 14 anos suspeito de ter morto a mãe em Vagos. "A doença mental grave raramente está relacionada com episódios de agressividade", explicou Maria Moreno.

"Isto pode ter sido uma decisão impulsiva, porque um adolescente ainda não tem, muitas vezes, a capacidade de fazer um verdadeiro jogo entre o que é o seu pensamento e a sua ação", elucidou.



Os últimos números do Apoio à Vítima revelam que há cada vez mais pais a pedir ajuda depois de agredidos pelos filhos. O aumento foi de 27 por cento nos últimos três anos.



O principal conselho para os pais é que estejam atentos aos filhos, num mundo que é mais intenso na adolescência.