Advogados oficiosos ameaçam paralisar tribunais em setembro

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A Ordem dos Advogados apela aos oficiosos para que se recusem a fazer o serviço urgente, as chamadas escalas de serviço aos tribunais, durante todo o próximo mês.



É um finca-pé dos advogados, pois há quase vinte anos que não há atualização da tabela de honorários dos chamados advogados oficiosos.



Já houve mais do que tempo para atualizar as tabelas, considera a Ordem dos Advogados, que se queixa dos sucessivos adiamentos por parte do Ministério da Justiça para resolver a situação, como salienta à jornalista Alexandra Madeira a bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro.