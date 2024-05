O aeroporto Humberto Delgado vai ter, a partir de 16 de maio, um novo sistema de gestão dos aviões à espera de aterrar. De acordo com a NAV, a entidade que gere o espaço aéreo, este novo procedimento poupa combustível, provoca menos ruído e permite diminuir as comunicações entre os pilotos e os controladores, tornando as rotas de aterragem precisas e previsíveis.