Afluência de 61% no voto antecipado em Lisboa -- Carlos Moedas
O presidente da Câmara de Lisboa disse hoje que o voto antecipado para as presidenciais está a decorrer "muito bem", estimando uma participação de 61% até meio da tarde, sem registo de incidentes nas mesas de voto.
Em declarações aos jornalistas na Cidade Universitária, Carlos Moedas começou por agradecer "a todas as pessoas que estiveram todo o dia" envolvidas no processo, referindo "250 trabalhadores, polícias municipais, bombeiros voluntários e sobretudo muitos voluntários nas mesas de voto".
"Às quatro e meia da tarde tínhamos 61%, é a nossa estimativa", afirmou o autarca, sublinhando que, apesar de a percentagem ser inferior à da primeira volta (77%), "o número de pessoas que votaram é mais ou menos o mesmo", cerca de 20 mil.
Na primeira volta das presidenciais, explicou, inscreveram-se 27 mil eleitores, enquanto agora o número subiu para 34 mil. "Ou seja, a percentagem, apesar de ser menor, temos mais ou menos o mesmo número de pessoas que vieram e que votaram", disse.
O presidente da câmara deixou ainda uma mensagem aos eleitores inscritos que não conseguiram votar antecipadamente. "É muito importante também dizer aos lisboetas que se inscreveram e que não tiveram a oportunidade de vir, que podem vir votar normalmente, no dia 08 [de fevereiro], sem qualquer problema", afirmou.
Carlos Moedas destacou também que o processo decorreu sem perturbações. "Sem incidentes, ocorreu tudo muito bem. Toda a informação que tenho das várias mesas de voto é que ocorreu tudo sem qualquer problema", disse, acrescentando que o voto antecipado é "uma modalidade de voto muito importante, sobretudo para quem não está em Lisboa, para quem está a viajar".
De acordo com dados da Câmara Municipal de Lisboa, estão inscritas 34.639 pessoas para o voto antecipado, mais 6.986 do que no dia 11 de janeiro, das quais 18.450 são munícipes da capital. Em Lisboa, o voto antecipado realiza-se em 118 secções e sete locais de voto, todos na Cidade Universitária.
A nível nacional, a administração eleitoral recebeu 308.501 inscrições de eleitores para o voto antecipado em Portugal continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, mais 90 mil do que na primeira volta, segundo dados enviados à Lusa pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.
Na primeira volta das eleições presidenciais, António José Seguro e André Ventura foram os mais votados e vão disputar a segunda volta, marcada para 08 de fevereiro.