Afluência de 61% no voto antecipado em Lisboa -- Carlos Moedas

Em declarações aos jornalistas na Cidade Universitária, Carlos Moedas começou por agradecer "a todas as pessoas que estiveram todo o dia" envolvidas no processo, referindo "250 trabalhadores, polícias municipais, bombeiros voluntários e sobretudo muitos voluntários nas mesas de voto".

"Às quatro e meia da tarde tínhamos 61%, é a nossa estimativa", afirmou o autarca, sublinhando que, apesar de a percentagem ser inferior à da primeira volta (77%), "o número de pessoas que votaram é mais ou menos o mesmo", cerca de 20 mil.

Na primeira volta das presidenciais, explicou, inscreveram-se 27 mil eleitores, enquanto agora o número subiu para 34 mil. "Ou seja, a percentagem, apesar de ser menor, temos mais ou menos o mesmo número de pessoas que vieram e que votaram", disse.

O presidente da câmara deixou ainda uma mensagem aos eleitores inscritos que não conseguiram votar antecipadamente. "É muito importante também dizer aos lisboetas que se inscreveram e que não tiveram a oportunidade de vir, que podem vir votar normalmente, no dia 08 [de fevereiro], sem qualquer problema", afirmou.

Carlos Moedas destacou também que o processo decorreu sem perturbações. "Sem incidentes, ocorreu tudo muito bem. Toda a informação que tenho das várias mesas de voto é que ocorreu tudo sem qualquer problema", disse, acrescentando que o voto antecipado é "uma modalidade de voto muito importante, sobretudo para quem não está em Lisboa, para quem está a viajar".

De acordo com dados da Câmara Municipal de Lisboa, estão inscritas 34.639 pessoas para o voto antecipado, mais 6.986 do que no dia 11 de janeiro, das quais 18.450 são munícipes da capital. Em Lisboa, o voto antecipado realiza-se em 118 secções e sete locais de voto, todos na Cidade Universitária.

A nível nacional, a administração eleitoral recebeu 308.501 inscrições de eleitores para o voto antecipado em Portugal continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, mais 90 mil do que na primeira volta, segundo dados enviados à Lusa pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Na primeira volta das eleições presidenciais, António José Seguro e André Ventura foram os mais votados e vão disputar a segunda volta, marcada para 08 de fevereiro.