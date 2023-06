Agência para a Modernização Administrativa vai estudar um reforço de segurança no acesso à chave móvel digital

Uma informação adiantada à Antena 1 pelo presidente da AMA, João Dias, que se refere em particular a pessoas com doenças como Alzheimer ou Demência, que estão mais vulneráveis a fraudes.O presidente da Agência para a Modernização Administrativa admite não ter conhecimento do caso de uma idosa com Alzheimer que ficou sem a reforma depois de perder o controlo dos próprios dados pessoais no Portal das Finanças e da Segurança Social ou de outros semelhantes. Reforça que a chave móvel digital é segura, mas na mão das pessoas erradas pode gerar burlas.