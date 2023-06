Chave móvel digital. Idosa com alzheimer burlada após perder dados pessoais

Agora um caso concreto: uma idosa com alzheimer ficou sem a reforma depois de perder o controlo dos próprios dados pessoais no Portal das Finanças e da Segurança Social. Tudo devido a uma burla sofisticada que envolve a chave móvel digital.







A AMA vai estudar um reforço de segurança no acesso à chave móvel digital para evitar casos de abuso de confiança na apropriação de dados pessoais.



Uma informação adiantada à Antena 1 pelo presidente da AMA, João Dias, que se refere em particular a pessoas com doenças como Alzheimer ou Demência, que estão mais vulneráveis a fraudes.