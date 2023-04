Agenda ensombrada por polémicas. Lula da Silva chega a Lisboa para visita oficial

a primeira, em fevereiro, quando o ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que Lula iria discursar no Parlamento na sessão solene do 25 de Abril.



As declarações provocaram uma onde de contestação uma vez que esse convite caberia ao Parlamento e não ao Governo. O avião do presidente brasileiro aterrou esta sexta-feira, cerca das 10h40, em Figo Maduro.





As declarações de Lula da Silva levaram a que o primeiro-ministro e o presidente da República se demarcassem e esclarecessem a posição de Portugal perante a guerra na Ucrânia. Com António Costa a garantir que Portugal não vai mudar de posição em relação ao apoio que está a ser dado à Ucrânia. O primeiro-ministro recordou ainda que cada país determina a própria política externa e neste caso, admite que as posições de Portugal e do Brasil não coincidem.



No entanto, garantiu que a amizade entre os dois países está “acima das divergências”.



Já o presidente da República desvalorizou as palavras de Lula da Silva sobre a guerra da Ucrânia e recordou que o Brasil votou sempre contra a guerra nas Nações Unidas.



A agenda de Lula



Luiz Inácio Lula da Silva estará em Portugal até 25 de abril, dia em que se desloca para Madrid, e conta com uma delegação com um “número expressivo”, com vários ministros, entre os quais da Cultura, Transportes, Saúde, Defesa, Ciência e Tecnologia, Igualdade Racial e Direitos Humanos e da Cidadania.

, com uma cerimónia de boas vindas com honras militares na Praça do Império, em Lisboa, seguida de uma outra breve cerimónia no interior do Mosteiro dos Jerónimos, com deposição de coroa de flores no túmulo de Luís de Camões.Depois reúne-se com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, a que se segue um encontro ampliado de delegações e um almoço com o primeiro-ministro português.À tarde decorre um dos momentos altos da agenda a 13.ª cimeira luso-brasileira, no Centro Cultural de Belém e a meio da tarde serão assinados pelo menos oito dos 10 protocolos entre os dois países.



O dia termina com um jantar de Estado oferecido pelo Presidente português no Palácio da Ajuda.

24 de abril

Na segunda-feira, dia 24 de abril, Lula da Silva irá para Matosinhos, no Porto, onde participa no Fórum empresarial Portugal-Brasil. Um evento no qual se prevê que estejam presentes cerca de 150 empresários portugueses e brasileiros com o objetivo de expandir o comércio bilateral em áreas como energia, mobilidade, tecnologia, inovação e saúde.



Neste encontro será ainda assinado um novo protocolo de entendimento entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a sua congénere Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ÁPEX).



O regresso a Lisboa será feito, no dia seguinte, a bordo de um KC-390, produzido pela empresa brasileira Embraer, com impoertantes investimentos em Portugal, e à qual o Estado comprou recentemente cinco daqueles aviões.



Na chegada a Lisboa, o líder brasileiro irá às OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, controlada pela Embraer e à tarde Lula da Silva cumprirá outro dos momentos altos do programa. No Palácio Queluz entrega o Prémio Camões, de 2019, ao cantor e escritor brasileiro Chico Buarque.



A entrega do Prémio Camões 2019 tem sido atribulada, pois já antes do adiamento devido à pandemia, em outubro daquele ano, cinco meses depois de ser conhecido o vencedor, o então presidente brasileiro Jair Bolsonaro deixou claro que poderia não assinar o diploma de atribuição do prémio.

25 de Abril

No dia 25 de Abril, está programado para as 10h00 uma “sessão solene em homenagem ao presidente Lula, que antecede as celebrações do 25 de Abril”. O presidente brasileiro fará um discurso.



Mas Lula da Silva já não marcará presença na sessão solene das celebrações do 25 de Abril.



Lula da Silva segue depois para Madrid com uma agenda que incluiu reuniões com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, Filipe VI de Espanha e ainda um fórum empresarial.