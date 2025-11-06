Agitação marítima. Todos os distritos costeiros sob aviso laranja

A situação deve melhorar em todo o território do continente ao final da tarde, antevê a meteorologia.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o IPMA. O vento prevê-se que sopre "forte com rajadas" até ao início da manhã de hoje.





c/ Lusa

, sobretudo inundações e queda de árvores., segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).Espera-se o desgravamento das condições meteorológicas a partir das 9h00 da manhã desta quinta-feira em Beja, Setúbal e Faro, que passam a estar sob aviso amarelo. Já em Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo só melhora a partir do meio-dia.Ainda assim, mantêm-seO IPMA emitiu também o aviso amarelo por precipitação, devido a "aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente sob a forma de granizo", para sete distritos: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real e Viseu. Avisos que estiveram em vigor até às 6h00.