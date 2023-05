Agricultores queixam-se de atraso nos apoios por causa da seca

A ministra Maria do Céu Antunes vai pedir esta terça-feira à Comissão Europeia que autorize o uso de verbas da Política Agrícola Comum na ajuda aos agricultores afetados pela seca.O despacho que reconhece a situação de seca em 40 por cento do território nacional e que permite acionar as medidas de ajuda ao setor foi assinado a 8 de maio.

Mas, para o secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, Luís Mira, seja o que for que se consiga, vem com pelo menos um mês de atraso.





Luís Mira considera ainda estranho que o Ministério da Agricultura tenha de esperar pelos relatórios do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e pelos conselhos de agricultura para acionar medidas para ajudar os agricultores.