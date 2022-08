Água da barragem de Fonte Longa só dá até outubro

Com esta verba, os concelhos avançam com a compra de equipamentos para garantir o abastecimento de água potável às populações.

O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas reúne-se esta quarta-feira à tarde com todos os presidentes de câmara dos concelhos que no norte do país que têm mais de 500 hectares de área ardida. Neste encontro participa também a Agência Portuguesa do Ambiente e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.