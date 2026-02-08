Água da rede pública da Batalha em condições para consumo humano

"O Município da Batalha informa que, após análises laboratoriais realizadas e validadas, a água da rede pública do concelho encontra-se em boas condições para consumo humano", refere uma publicação nas redes sociais no sábado.

De acordo com a autarquia, "as análises foram efetuadas por laboratórios acreditados e confirmadas pela Saúde Pública de Leiria, não existindo, neste momento, qualquer indicação de restrição ao consumo".

Ainda assim, o município recomenda à população, "em zonas onde tenha ocorrido interrupção do abastecimento ou se a água apresentar ligeira turvação", para "deixar correr a água da torneira durante alguns minutos antes da sua utilização para consumo".

A autarquia vai continuar "a monitorizar permanentemente a qualidade da água", acrescenta.

Na quinta-feira, a água da rede pública esteve temporariamente imprópria para consumo humano em várias localidades do concelho da Batalha, devido às cheias.

Num aviso à população nesse dia, a autarquia alertou que "a água da rede não deve ser utilizada para beber, cozinhar ou higiene oral, até nova comunicação".

Nesse dia, as localidades afetadas eram Golpilheira, Casal Mil Homens, Cividade, Garruchas, Colipo, Alcaidaria, Rio Seco, Celeiro, Casal Quinta, Golfeiros, Cela e Casal Novo.