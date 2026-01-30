Água da rede pública desaconselhada em freguesia da Guarda por possível contaminação

"Nos últimos dias foram realizadas diversas análises e, durante ações de manutenção no reservatório, foi também detetado um odor anormal na captação de água, o que levantou a suspeita de possível contaminação na origem", referiu a Águas Públicas em Altitude (APAL- SIM) em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a empresa intermunicipal de água e saneamento de Celorico da Beira, Guarda, Manteigas e Sabugal, "por precaução, foram solicitadas análises microbiológicas urgentes, mas até ao momento ainda não existem resultados laboratoriais nem confirmação da origem do problema".

"Até haver confirmação laboratorial da segurança da água da rede pública, a mesma não deve ser utilizada para consumo humano (beber ou cozinhar)", recomendou a APAL -- SIM.

Para garantir o "fornecimento seguro" de água à população de Valhelhas, a empresa intermunicipal já está a abastecer o reservatório que serve e aldeia por um autotanque dos bombeiros voluntários.

Também já deu início à construção de "uma ligação provisória à rede da Carapita, para fornecimento de água a partir da Zona de Abastecimento do Caldeirão".

A APAL -- SIM adiantou ainda que a fatura da água referente ao mês de janeiro não será cobrada aos clientes de Valhelhas, freguesia ribeirinha do rio Zêzere, na zona sul do concelho da Guarda.

A APAL -- SIM já disponibilizou 100 garrafões de água à Junta de Freguesia para apoio à população, medida que poderá ser reforçada "sempre que necessário".

A Junta de Freguesia de Valhelhas já esclareceu que esta medida vai manter-se "até serem conhecidos os resultados das análises à água e até a situação se encontrar totalmente resolvida, salvaguardando a saúde pública e o bem-estar da população".

Os garrafões poderão ser levantados no posto local dos CTT, encarregando-se a Junta de entregar diretamente à população mais envelhecida ou com dificuldades de mobilidade.