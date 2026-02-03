Água imprópria para consumo em cinco freguesias de Vila Franca do Campo devido a derrocada

Segundo um edital hoje publicado, assinado pela presidente da autarquia, Graça Melo, a situação abrange as freguesias de São Miguel, São Pedro (zonas a norte da Avenida da Liberdade e da Rua Teófilo Braga), Ribeira Seca, Ribeira das Tainhas e Ponta Garça.

Por recomendação da Delegação de Saúde de Vila Franca do Campo, o município avisa a população das referidas freguesias "que não deve consumir água da torneira (consumo e confeção de alimentos) até resolução da situação e realização de análises que comprovem a qualidade da água".

Graça Melo refere ainda no documento que "a água apenas deverá ser usada para banhos, regas e higienização de superfícies, até novas orientações".