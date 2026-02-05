Água, lama e pedras da Serra de São Mamede em Portalegre danificam dezenas de carros

De acordo com Fermelinda Carvalho, está "espalhado o caos" numa determinada zona da cidade, nomeadamente entre as avenidas de Santo António (lateral ao hospital),Liberdade e na zona do rossio, onde se registaram inundações e ficou acumulada "muita lama".

"Vieram da serra (água, lama e pedras), que arrastaram carros, isto é o caos", alertou.

A autarca explicou que, por volta das 08:00, a Proteção Civil e os serviços municipais estavam a desenvolver operações de limpeza e a obstruir vias na zona do rossio.

"Nós temos os meios, estão mais meios a chegar para atacar esta situação, estamos a mobilizar tratores de agricultores, máquinas de empresários para limpar tudo rápido", acrescentou.