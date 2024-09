Foto: Fátima Pinto - RTP

As chamas obrigaram à evacuação do edifício. Já em Mangualde, os utentes tiveram de sair do centro de saúde. Na manhã desta terça-feira, em Castro Daire, os moradores uniram-se para tentar salvar vários armazéns agrícolas e muitas destas estruturas acabaram consumidas pelo fogo.