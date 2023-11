AIMA herda quase 350 mil processos de regularização pendentes do SEF

Luís Forra - Lusa

A AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, quis assinalar esta sexta-feira o que chama de primeiro dia de um novo paradigma, com uma visita ao balcão de Faro, na Loja do Cidadão, para mostrar as novas cores, o serviço e a resposta a uma pesada herança.