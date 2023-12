Foto: EPA

Esta sexta-feira comemora-se o Dia Mundial da Luta contra a Sida. Ainda são poucas as pessoas que tomam medicamentos para prevenir a transmissão do vírus. Ouvido pela Antena 1, o diretor executivo do Grupo de Ativistas em Tratamentos diz que fazem prevenção em Portugal cerca de quatro mil pessoas, mas deveriam fazer entre 15 a 20 mil.