"Ainda vamos a tempo". Vacinação alargada para combater época gripal

As pessoas com mais de 18 anos podem ser vacinadas contra a covid-19, e quem tem mais de 50 também pode ser vacinado contra a gripe. Este alargamento é uma forma de responder ao aumento da atividade gripal, que tem dificultado ainda mais a situação nas urgências hospitalares.



Entrevistado na edição desta segunda-feira do Bom Dia Portugal, Gustavo Tato Borges chamou a atenção para a possibilidade de o agendamento da vacinação poder ser feito tanto nas farmácias como nos centros de saúde.



O responsável critica a forma como a Direção-Geral da Saúde tem feito a comunicação desta campanha.

