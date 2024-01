Alargada vacinação sazonal contra gripe e covid-19

Os utentes que pretendam vacinar-se não necessitam de receita médica. Mas o agendamento é obrigatório. Deve ser realizado na plataforma das farmácias portuguesas , presencialmente ou por telefone.

A DGS assinala que o alargamento da campanha sazonal está relacionado com a atual disponibilidade de vacinas.

O alargamento, indicaram no final da semana passada as autoridades sanitárias, foi antecedido da avaliação da Comissão Técnica de Vacinação Sazonal.“O alargamento da vacinação contra a gripe é realizado de acordo com as doses disponíveis,. Será ponderado o alargamento a outros grupos etários nas próximas semanas, atendendo à disponibilidade de vacinas, e desde que seja mantido o objetivo de conseguir a melhor cobertura vacinal na população elegível”, adiantou ainda a estrutura liderada por Rita Sá Machado.

Mortalidade

Portugal registou 5.542 mortes nas primeiras duas semanas de 2024, de acordo com dados conhecidos na sexta-feira. Este foi mesmo o início de ano em que mais pessoas morreram desde 2021 – na fase mais grave da pandemia da covid-19.O Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) indica que, no dia de ano novo morreram 513 pessoas, um número que nunca fora atingido a 1 de janeiro em dez anos.Ainda segundo os dados coligidos pelo SICO, a mortalidade tem permanecido “muito acima do esperado”.c/ Lusa