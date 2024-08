Albuquerque condena "abutres políticos" e "treinadores de bancada"

No momento de fazer mais um ponto de situação do combate ao incêndio na Madeira, a partir de Curral das Freiras, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, foi questionado sobre as críticas do PS da Madeira e de alguns moradores. Miguel Albuquerque reprovou o que considerou ser "um conjunto de abutres políticos" e "um conjunto de treinadores de bancada".