Alentejo e Algarve na agenda dos candidatos a Belém

O candidato apoiado pelos partidos do Governo (PSP e CDS-PP) começa o dia na conhecida feira do distrito de Aveiro, uma hora depois de a antiga líder do Bloco de Esquerda fazer o mesmo no arranque de uma jornada que a vai levar ao Crial-Centro de Recuperação Infantil de Almeirim, no distrito de Santarém, da parte da tarde.



Enquanto Catarina Martins tem apenas duas ações de campanha marcadas, Marques Mendes vai parar em Coimbra, para um almoço na Casa dos Pobres, antes de rumar à Guarda, onde terá um contacto com a população antes de participar no Jantar de Reis, na mesma cidade.



Também na Guarda, mas de manhã, estará Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo Livre, que faz campanha no centro da cidade mais alta de Portugal continental, pelas 11:30, seguindo depois para Nelas, no distrito de Viseu, onde vai visitar a Associação dos ex-Trabalhadores das Minas de Urânio.



Viseu está igualmente na agenda de Henrique Gouveia e Melo, que tem três ações de campanha naquele distrito: depois de visitar o Hospital de São Teotónio, terá um contacto com a população no centro da cidade e, de seguida, encontrar-se-á com apoiantes em Castro Daire.



Além do interior, também o Alentejo integra a agenda de hoje do antigo chefe do Estado-Maior da Armada, que inicia o dia na Delta Cafés, em Campo Maior, mantendo-se no distrito de Portalegre para visitar o Hospital Dr. José Maria Grande.



André Ventura, líder do Chega, é outro dos candidatos que escolheu paragens alentejanas para o segundo dia oficial de campanha : tem uma ação em Sines, no distrito de Setúbal, à hora de almoço, e visita Vendas Novas, no distrito de Évora, pelas 18:00.



António José Seguro optou igualmente pelo Alentejo para arrancar a jornada, tendo um almoço na Vidigueira, antes de rumar ao Algarve para ações de campanha em Loulé e Portimão.



No sentido inverso ao antigo secretário-geral do PS estará António Filipe (apoiado pelo PCP), que começa o dia na cidade algarvia de Albufeira, onde almoçará com apoiantes, e termina com um jantar em Grândola, vila do distrito de Setúbal.



Já João Cotrim Figueiredo mantém-se 'próximo' da capital, visitando o Centro Social Interparoquial de Santarém pela manhã e participando no jogo "Bola para a Frente pelo Futuro de Portugal", no Centro Desportivo da Alta de Lisboa, a partir das 21:00.



Concorrem também às eleições presidenciais de 18 de janeiro o sindicalista André Pestana, o pintor Humberto Correia e o músico Manuel João Vieira.



O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março.



Caso nenhum dos candidatos tenha maioria absoluta, haverá uma segunda volta em 08 de fevereiro, à qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados.



