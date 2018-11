Alentejo é segunda região da UE com mais mortes na estrada por milhão de habitantes

Reuters

Foram 21 as regiões da Europa onde se registaram mais de 100 mortes na estrada por milhão de habitantes. O Alentejo aparece em segundo lugar nos números do gabinete de estatísticas da União Europeia, com 142 mortes por milhão de habitantes. Mais só na região búlgara de Severozapaden, onde se regista o mais baixo nível económico da União Europeia.

Os números contrastam com os da média europeia de 50 mortes por milhão de habitantes.



Ao analisar os dados por região, em número de mortes e sem fazer a relação com o número de habitantes, percebe-se que em Portugal registaram-se 591 mortos nas estradas em 2016, menos 33 do que em 2015. E que foi na região centro que se deram mais acidentes mortais, com 197 pessoas a perder a vida nas estradas, seguindo-se a região norte com 141 mortes em 2016.





Muito embora o Alentejo tenha registado, ao todo, 103 óbitos resultantes de acidentes de viação, esta região surge em segundo lugar da lista europeia por ter menor número de habitantes, logo uma percentagem maior face ao global. Abaixo dos 100 mortos, em 2016, está a região metropolitana de Lisboa, com 84, o Algarve com 38, os Açores com 11 e a Madeira com 17.









Dados sintetizados pela correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.



As instituições europeias mantém as preocupações: em 2016, mais de 25 mil pessoas morreram nas estradas e mais de um milhão e 450 mil ficaram feridas. A menor taxa de incidência de mortes na estrada em 2016 foi registrada na região da capital austríaca de Viena, com dez mortes por milhão de habitantes.