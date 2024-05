Com o calor previsto para os próximos dias, a Direção-Geral da Saúde recomenda medidas de proteção. Aconselha a população mais vulnerável a procurar locais frescos e arejados, a beber água e evitar bebidas alcoólicas e a usar proteção contra o Sol.

Os termómetros podem chegar, na quinta-feira, aos 38 graus em algumas zonas do país.



Os distritos de Évora, Beja, Santarém e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 11h00 e as 18h00 de sexta-feira. O risco de incêndio é elevado.