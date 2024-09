Alerta vermelho e laranja. Proteção Civil elevou estado de alerta especial para incêndios florestais

A informação foi avançada em conferência de imprensa este sábado, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide.







O comandante André Fernandes explicou que o nível de alerta foi elevado face à manutenção da previsão de condições meteorológicas adversas no início da próxima semana.







"Foi decidido aumentar o estado de alerta especial para o dispositivo de combate a incêndios rurais", confirmou. "As regiões a norte do Tejo e o Alto Alentejo vão passar a ter o estado de alerta especial vermelho, sendo que todas as outras mantêm o estado de alerta laranja".







Este novo nível de alerta prevê a pré-posicionamento de meios dos bombeiros em locais estratégicos, bem como meios da Proteção Civil, da Unidade Especial de Emergência da GNR e do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).







As medidas mencionadas somam-se ao dispositivo que já está no terreno. No incêndio do Fundão, dado como dominado às 17h23 deste sábado, houve três bombeiros que ficaram com ferimentos ligeiros.







O comandante André Fernandes fez o ponto de situação dos incêndios ativos em Portugal ao final da tarde de sábado. Mantém-se a tendência crescente de novas ocorrências (96 no total), sendo que as regiões Norte e Centro registam a maior parte.







Pelas 19h00 de sábado havia registo de 13 incêndios em curso a mobilizarem um total de 684 operacionais, 195 meios terrestres e 21 meios aéreos.





De registar cinco ocorrências significativas: Marco de Canaveses, Fafe, Braga, Oliveira de Azeméis e Caranguejeira, Leiria.







Havia ainda 28 ocorrências em fase de resolução a mobilizar 1.515 operacionais, 471 meios terrestres e 10 meios aéreos.







"Nenhuma das ocorrências significativas ativas para já apresenta preocupação extrema" e o "combate a incêndios está a evoluir favoravelmente", vincou o comandante André Fernandes.