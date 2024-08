Alfredo da Costa. Responsável da Ginecologia e Obstetrícia demitiu-se

Foto: Pedro A. Pina - RTP

À RTP, o médico disse que a saída do cargo não está relacionada com a sobrecarga de trabalho mas não quis adiantar mais explicações.



O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de São José esclareceu, em comunicado, que a maternidade está a funcionar sem constrangimentos e a demissão não está a ter impacto no funcionamento normal da maternidade.



Está em curso o processo de substituição do responsável da especialidade. Depois disso Carlos Marques continuará a exercer funções como especialista nos quadros da MAC.