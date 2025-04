Alfredo da Costa. ULS São José garante que não houve "qualquer momento crítico" durante o apagão

Quando a informação chegou ao Conselho de Ministros, esteve em aberto a possibilidade de ordenar aos motoristas dos ministros que levassem o combustível que tinham nos automóveis, admitiu o ministro. Essa solução acabou por não ser necesária e foi usada outra fonte.



Esta revelação surgiu no Jornal da Tarde da RTP, no contexto da antecipação do debate desta quarta-feira entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Castro Almeida falava em representação do PSD, enquanto António Mendonça Mendes interveio em representação do PS.



"Esse assunto esteve no centro das preocupações do primeiro-ministro (...) porque tínhamos a notícia que a Maternidade Alfredo da Costa tinha gasóleo para alimentar geradores por (...) mais uma hora", revelou Castro Almeida.



O ministro acrescenta que os motoristas chegaram a comprar e levar combustível até à Maternidade. Quando chegaram ao local, já tinham sido encontradas outras soluções.



na prestação de cuidados durante o apagão nas suas unidades, o que inclui a Maternidade Alfredo da Costa.A ULS São José adianta que”, admite a unidade local de saúde.Admite que