Castro Almeida revela que Maternidade Alfredo da Costa só tinha combustível para uma hora

Foto: António Antunes - RTP

Na antecipação do debate desta quarta-feira à noite entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, Castro Almeida, em representação do PSD, revela que um dos momentos mais difíceis quando chegou ao Conselho de Ministros a informação de que a Maternidade Alfredo da Costa só tinha combustível destinado aos geradores para uma hora e revela quais as diferentes opções que estiveram em cima da mesa.