Algarve. Casas ameaçadas pelo fogo na Quinta do Lago

Foto: Duarte Drago - Lusa

O incêndio no Algarve era, ao início da tarde desta quarta-feira, aquele que causava maior preocupação. Eram mais de 60 os fogos ativos no país.

Foram retiradas mais de 600 pessoas de habitações.



No caso de Loulé, trata-se de uma extensão do incêndio de Faro, que deflagrou às 23h00 e chegou a Almancil. As temperaturas elevadas e o vento forte estão a dificultar muito o combate às chamas.