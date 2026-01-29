Algumas freguesias de Coimbra continuam sem luz após quebra de 38 linhas de média tensão

"Há aqui uma situação que nos está a preocupar em especial e que tem a ver com a reposição da eletricidade. Fruto da quebra de 38 linhas de média tensão, só no município de Coimbra, passado mais de 24 horas, algumas freguesias continuam sem eletricidade, o que provoca sempre alguns constrangimentos às famílias", referiu Ricardo Lino.

Em declarações à agência Lusa, o autarca sublinhou que se trata de "uma situação excecional" e que nunca aconteceu no concelho.

"Há freguesias que são mais afetadas que outras, mas há pontos de freguesias que já têm luz. A EDP trabalha lá com outro sistema, não trabalha com o sistema autárquico: em Taveiro, por exemplo, há zonas que têm luz e outras que não têm", acrescentou.

Na própria União de Freguesias de Coimbra também há "um ponto ou outro sem luz", o que "é um pouco generalizado por todo o município".

"Há freguesias mais afetadas, como é o caso de Cernache, Assafarge e Almalaguês. Também em Arzila, no Ameal, em Lamarosa, mas é um pouco para todo o município", acrescentou.

No que toca a escolas, o vereador da Câmara de Coimbra explicou que "a larga maioria" reabriu.

"Há situações pontuais, cerca de uma dezena que não reabriu. É importante dizer que a alimentação nas escolas está assegurada e vai chegar às crianças", apontou.

O autarca aproveitou ainda para evidenciar que estão a contar com o reforço de meios vindos de outros municípios do distrito, bem como do distrito de Aveiro.

"São cerca de 200 operacionais que neste momento estão a trabalhar, a desentupir vias. Há situações pontuais de alguma inundação também", informou.

Ricardo Lino disse que a autarquia está a acompanhar, com alguma preocupação, a monitorização do caudal do Rio Mondego, por causa da precipitação.

"Transbordou dentro do que é normal, ou seja, está dentro ainda do leito natural e normal de cheia. Não transbordou para fora daquilo que é habitual e expectável", concluiu.