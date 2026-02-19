País
Aljezur. Buscas por jovem romeno em curso na Praia da Arrifana
O alerta para o desaparecimento do jovem de 20 anos e de nacionalidade romena foi dado pouco antes das 11h30.
A Autoridade Marítima Nacional está esta quinta-feira a efetuar buscas por um jovem de nacionalidade romena dado como desaparecido na Arrifana, praia do concelho de Aljezur.O jovem "com cerca de 20 anos" terá, segundo um comunicado da Autoridade Marítima, entrado em "dificuldades na água, enquanto se encontrava a banhos".
"Na sequência de um alerta pelas 11h22, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a informar para uma pessoa em dificuldades na água, foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, bem como os Bombeiros Voluntários de Aljezur e a Força Aérea Portuguesa", enumera a Autoridade Marítima.As buscas decorrem sob a coordenação do capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima de Lagos.
"Estão empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres e, por terra, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos e dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, apoiados por um drone", lê-se no mesmo comunicado.
"Está também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa", acrescenta a Autoridade Marítima, para assinalar que entretanto ativado o seu Gabinete de Psicologia.
