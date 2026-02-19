Aljezur. Buscas por jovem romeno em curso na Praia da Arrifana

A Autoridade Marítima Nacional está esta quinta-feira a efetuar buscas por um jovem de nacionalidade romena dado como desaparecido na Arrifana, praia do concelho de Aljezur. O jovem "com cerca de 20 anos" terá, segundo um comunicado da Autoridade Marítima, entrado em "dificuldades na água, enquanto se encontrava a banhos".





"Na sequência de um alerta pelas 11h22, através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a informar para uma pessoa em dificuldades na água, foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, bem como os Bombeiros Voluntários de Aljezur e a Força Aérea Portuguesa", enumera a Autoridade Marítima. As buscas decorrem sob a coordenação do capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima de Lagos.





"Estão empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres e, por terra, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos e dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, apoiados por um drone", lê-se no mesmo comunicado.



"Está também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa", acrescenta a Autoridade Marítima, para assinalar que entretanto ativado o seu Gabinete de Psicologia.