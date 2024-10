Alta Velocidade entre Porto e Oiã já tem contrato

Segundo uma nota do Ministério das Infraestruturas e Habitação, a cerimónia vai contar com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, sendo que este troço integra a primeira de três fases da ligação de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa.



O júri do concurso para Alta Velocidade ferroviária recomendou no mês passado a adjudicação do primeiro troço ao consórcio Lusolav, o único concorrente que avançou para a fase final do procedimento.



Segundo o relatório do júri, a que a Lusa teve acesso, "a proposta foi analisada" e foi "verificada, no âmbito dessa análise, a conformidade e admissibilidade da mesma com as determinações das peças do procedimento e da lei".



O consórcio Lusolav - Gestão da Ferrovia de Alta Velocidade é constituído pela Mota-Engil, Teixeira Duarte, Casais, Alves Ribeiro, Conduril e Construções Gabriel A.S. Couto.