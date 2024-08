Alterações climáticas estão a mudar a presença de mosquitos no planeta

À Antena 1, o investigador Hugo Osório, do Instituto de Saúde Doutor Ricardo Jorge, explica que factores como uma temperatura mais elevada podem levar a um aumento da propagação de doenças infecciosas.Hugo Osório, do Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas, diz no entanto que as alterações climáticas não são o único fenómeno a influenciar o comportamento destes insetos.Em tempo de férias e no Dia Mundial do Mosquito, que se assinala esta terça-feira, Hugo Osório reforça ainda a importância de ir à consulta do viajante, antes de partir para um país de risco.