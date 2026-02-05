Aluimento de terras obriga a cortar EN 222

A ocorrência foi registada às 4h33 para um aluimento de terras junto à ponte do rio Inha.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou à Lusa, cerca da 6h30, que a situação não provocou feridos.

A entrada está cortada no sentido Canedo/Lomba, entre Canedo e Lavercos.

Portugal está a ser afetado pela depressão Leonardo, que trouxe períodos de chuva forte.

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.