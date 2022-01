Alunos regressam às escolas com novas regras de isolamento

Os dias de aulas em atraso vão ser compensados em dois momentos: as férias do carnaval vão ter menos dois dias; na interrupção letiva da Páscoa, os alunos também vão ter menos três dias de férias.

De ora em diante, mesmo que haja uma caso positivo as turmas já não ficam em isolamento. Só os alunos infetados vão permanecer em casa.

Apenas as crianças que tenham um caso de infeção no agregado familiar serão consideradas de alto risco. A medida abrange tanto crianças vacinadas como não vacinadas.Os alunos da turma mantêm-se na escola e fazem um teste à covid-19 ao terceiro dia do contacto com o caso positivo.

Alívio de medidas

De um modo geral, o início desta semana é de alívio das medidas de resposta à pandemia.Para quem não tem a dose de reforço o teste continua a ser obrigatório em visitas a lares e estabelecimentos de saúde. O mesmo acontece com grandes eventos, espetáculos sem lugares marcados e recintos desportivos, salvo indicação contrária da Direção-Geral da Saúde.Nestas situações,

Medidas que se mantêm

Os bares e as discotecas só abrem portas na noite da próxima sexta-feira. Mesmo assim, é preciso teste negativo para entrar.Mantém-se também a obrigatoriedade de teste negativo para os passageiros que cheguem a Portugal. A medida estará em vigor até dia 9 de fevereiro.