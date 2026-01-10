Ambulâncias paradas a Sul. Olhão garante uma ambulância a partir das 20 horas

O INEM acaba de garantir à Antena 1 que uma das seis ambulâncias de emergência médica do Algarve - a ambulância de Olhão - vai começar a funcionar a partir das 20 horas.



A entrada em serviço significa, no entanto, que se prolonga pelo menos até à meia-noite a paragem das outras cinco ambulâncias de emergência médica do Algarve por falta de recursos humanos.



A denúncia desta situação foi feita esta tarde pelo presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).



Rui Lázaro diz que é uma situação preocupante, que começou às oito da manhã.



As ambulâncias de emergência médica estão normalmente em Portimão, Alcantarilha, Faro, Olhão e duas em Quarteira.





