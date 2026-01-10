País
Ambulâncias paradas a Sul. Olhão garante uma ambulância a partir das 20 horas
A Antena 1 confirmou que haverá uma ambulância pronta a servir a partir das oito da noite, depois da indicação de que a Sul não existiriam meios até à meia-noite.
O INEM acaba de garantir à Antena 1 que uma das seis ambulâncias de emergência médica do Algarve - a ambulância de Olhão - vai começar a funcionar a partir das 20 horas.
A entrada em serviço significa, no entanto, que se prolonga pelo menos até à meia-noite a paragem das outras cinco ambulâncias de emergência médica do Algarve por falta de recursos humanos.
A denúncia desta situação foi feita esta tarde pelo presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).
Rui Lázaro diz que é uma situação preocupante, que começou às oito da manhã.
As ambulâncias de emergência médica estão normalmente em Portimão, Alcantarilha, Faro, Olhão e duas em Quarteira.
O presidente do STEPH considerava em declarações à Antena 1, ao início da tarde, que esta é uma situação preocupante nesta altura de pico de infeções respiratórias.
Rui Lázaro explicava que o problema é a falta de recursos humanos porque se tem dado prioridade às centrais telefónicas.
O presidente do sindicato adiantou que, no passado, para poder reforçar as ambulâncias sem meios humanos para poderem funcionar, já foram deslocados técnicos das regiões Norte e Centro para Lisboa e Vale do Tejo e Algarve.
