AMI alerta para o número de pedidos de ajuda em Portugal

A AMI registou também um aumento no apoio a pessoas na condição de sem abrigo, nacionais e estrangeiros.Algumas delas trabalham, mas não têm rendimentos suficientes para sobreviver.De acordo com a AMI entre as pessoas ajudadas, acima dos 16 anos, apenas sete por cento têm rendimentos provenientes do trabalho - rendimentos que são, ainda assim, insuficientes.A Assistência Médica Internacional adianta, também, que as equipas de rua apoiaram 309 pessoas em situação de sem-abrigo.Mais 24 por cento do que nos primeiros seis meses do ano passado.