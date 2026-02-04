"Amor ao Centro". Artistas portugueses em concerto solidário pelas vítimas da Depressão Kristin



Tendo como motivo a zona mais afetada pelos ventos fortes da madrugada de 27 de janeiro, o concerto intitula-se “Amor ao Centro” e reúne atuações de Ana Lua Caiano, Ana Mariano, Beatriz Pessoa, Bia Maria, Inês Apenas, Iolanda, Jasmim, Joana Espadinha, João Maia Ferreira, JÜRA, Lura, Mães Solteiras, Marisa Liz, Mike El Nite, Surma e xtinto, além de DJ sets dos elementos da banda Bateu Matou.







Os artistas sobem ao palco dia 11 de fevereiro na Casa Capitão a partir das 18 horas. Os bilhetes, que já estão à venda em DICE.fm., têm um custo de 20 euros e revertem na totalidade para as populações afetadas.



Paralelamente, foi partilhada nas redes sociais do evento uma ligação para doações na plataforma de crowdfunding GoFundMe, com o objetivo de angariar 10 mil euros.



O valor arrecadado será entregue a duas Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento: a Sharing Love, que atua em Ourém, e a ATLAS, sediada em Coimbra e com intervenção em todo o país, nomeadamente nas cidades de Coimbra, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Alcobaça e Batalha.





De acordo com a organização do evento, “vários artistas e membros da equipa envolvida na produção do espetáculo estarão também no terreno nos dias seguintes” ao concerto. Deixam ainda um apelo à participação ativa da população como voluntários.



A causa é particularmente próxima a cinco dos artistas em cartaz, originários ou a viver em localidades afetadas pela tempestade: Bia Maria e xtinto nasceram em Ourém, Inês Apenas e Surma são de Leiria e Iolanda cresceu em Pombal.





A organização do espetáculo está a cargo da Associação Cultural Albardeira e do coletivo Avalanche e conta com apoios da Antena 3, Casa Capitão, agência de música Morada e O Colectivo.

