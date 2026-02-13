País
Ana Abrunhosa: "A noite correu melhor do que o esperado"
A presidente da Câmara de Coimbra diz que a "noite correu ligeiramente melhor do que o esperado" e que não foi preciso retirar as pessoas de casa, como tinha anunciado na quinta-feira.
O risco ainda não passou e a presidente da Câmara de Coimbra mantém o alerta para as populações. No entanto, em declarações à Antena 1, avançou que, apesar de os valores das barragens estarem no limite, não foi preciso, para já, evacuar.
"Durante a noite as coisas correram muito melhor, um bocadinho melhor do que o esperado. De qualquer modo os valores, quer na Barragem da Agueira, quer no Açude-Ponte, estão no seu limite. Mantemos o estado de alerta, estamos tranquilos. Agora haverá uma reunião técnica, daqui a um bocadinho. Depois dessa reunião técnica, vamos reavaliar a situação. Para já a indicação que tenho é que não iremos, por enquanto nas próximas horas pedir às pessoas para evacuarem porque os valores, como volto a dizer, apesar de estarem nos valores limite, dão-nos alguma tranquilidade, mas muito alerta e pedimos às pessoas para seguirem todas as indicações das autoridades", explica.Às 14h00 vai haver uma nova avaliação com a presença da ministra do Ambiente. As autoridades dizem que o período da tarde pode ser mais difícil, por isso o alerta mantém-se.
"Nós estimamos que o período da tarde seja muito mais complexo, mas não há como avaliar com os técnicos para depois também podermos voltar a comunicar as orientações. Estamos também neste momento numa reunião da Proteção Civil, a seguir vamos para a APA para fazer esta reunião técnica e portanto o que eu quero transmitir às pessoas é que o alerta mantém-se", avançou a presidente da autarquia.
Na quinta-feira, Coimbra estava a preparar-se para retirar cerca de nove mil pessoas de casa, das zonas ribeirinhas. Para já não foi preciso, mas as pessoas estão prontas e em alerta.
"Durante a noite as coisas correram muito melhor, um bocadinho melhor do que o esperado. De qualquer modo os valores, quer na Barragem da Agueira, quer no Açude-Ponte, estão no seu limite. Mantemos o estado de alerta, estamos tranquilos. Agora haverá uma reunião técnica, daqui a um bocadinho. Depois dessa reunião técnica, vamos reavaliar a situação. Para já a indicação que tenho é que não iremos, por enquanto nas próximas horas pedir às pessoas para evacuarem porque os valores, como volto a dizer, apesar de estarem nos valores limite, dão-nos alguma tranquilidade, mas muito alerta e pedimos às pessoas para seguirem todas as indicações das autoridades", explica.Às 14h00 vai haver uma nova avaliação com a presença da ministra do Ambiente. As autoridades dizem que o período da tarde pode ser mais difícil, por isso o alerta mantém-se.
"Nós estimamos que o período da tarde seja muito mais complexo, mas não há como avaliar com os técnicos para depois também podermos voltar a comunicar as orientações. Estamos também neste momento numa reunião da Proteção Civil, a seguir vamos para a APA para fazer esta reunião técnica e portanto o que eu quero transmitir às pessoas é que o alerta mantém-se", avançou a presidente da autarquia.
Na quinta-feira, Coimbra estava a preparar-se para retirar cerca de nove mil pessoas de casa, das zonas ribeirinhas. Para já não foi preciso, mas as pessoas estão prontas e em alerta.