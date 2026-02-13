Ana Abrunhosa: "A noite correu melhor do que o esperado"

Às 14h00 vai haver uma nova avaliação com a presença da ministra do Ambiente. As autoridades dizem que o período da tarde pode ser mais difícil, por isso o alerta mantém-se.

O risco ainda não passou e a presidente da Câmara de Coimbra mantém o alerta para as populações. No entanto, em declarações à Antena 1, avançou que, apesar de os valores das barragens estarem no limite, não foi preciso, para já, evacuar."Durante a noite as coisas correram muito melhor, um bocadinho melhor do que o esperado. De qualquer modo os valores, quer na Barragem da Agueira, quer no Açude-Ponte, estão no seu limite.. Agora haverá uma reunião técnica, daqui a um bocadinho.. Para já a indicação que tenho é que, mas muito alerta e pedimos às pessoas para seguirem todas as indicações das autoridades", explica."Nós, mas não há como avaliar com os técnicos para depois também podermos voltar a comunicar as orientações. Estamos também neste momento numa reunião da Proteção Civil, a seguir vamos para a APA para fazer esta reunião técnica e portanto o que eu quero transmitir às pessoas é que o alerta mantém-se", avançou a presidente da autarquia.Na quinta-feira, Coimbra estava a preparar-se para retirar cerca de nove mil pessoas de casa, das zonas ribeirinhas. Para já não foi preciso, mas as pessoas estão prontas e em alerta.