Ana Abrunhosa: "Não podemos estar à espera das verbas do Governo"

Agricultores com muitos prejuízos



João Grilo lembra ainda “enormes prejuízos” em estufas e outras infraestruturas.

A presidente da Câmara de Coimbra avisa que há trabalho “muitos anos” para estabilizar a cidade após as cheias do Mondego., afirma Ana Abrunhosa, sublinhando que não há tempo a perder porque em pouco tempo vem a época “dos incêndios”.Em entrevista à Antena 1, numa emissão dedicada à região de Coimbra, a autarca confirma que o dinheiro do Governo só está a chegar às famílias e, por isso, a câmara tem desviado verbas “a outras áreas do orçamento., lamenta.É um cenário de indefinição que leva Ana Abrunhosa a voltar a referir a necessidade do país avançar para a regionalização., sublinha.A autarca, muito elogiada pela resposta ao impacto das tempestades, refere que, ao longo do curso do Mondego em Coimbra, há danos “avultados”.“Temos o rio completamente alterado. Todas as margens do Mondego foram destruídas.. A montante do açude ponte temos as margens todas destruídas, tudo cheio de areia”, assume.Além da área urbana, a agricultura do Mondego também sofreu as consequências do mau tempo. “De uma forma geral, foram os horticultores os que tiveram os maiores prejuízos porque são os que têm maior expressão em culturas instaladas”, afirma o presidente da Associação de Agricultores do Vale do Mondego, admitindo“O canal de rega ficou destruído onde o dique rebentou”, lembra, salientando que agora os agricultores esperam pela recuperação que será da responsabilidade da Agência portuguesa do Ambiente (APA) e do Ministério da Agricultura.