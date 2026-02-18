Anadia pede ao Governo inclusão na situação de calamidade

A ausência de enquadramento formal no estado de calamidade coloca Anadia "numa posição de particular vulnerabilidade", limitando o acesso a mecanismos de apoio financeiro e logístico indispensáveis à reposição da normalidade, defendeu o presidente da Câmara, Jorge Sampaio.

De acordo com um comunicado enviado à agência Lusa, na solicitação remetida ao Governo, o autarca refere "danos expressivos" em infraestruturas municipais, equipamentos públicos e vias de comunicação.

Jorge Sampaio menciona também "prejuízos relevantes em propriedades privadas e atividades económicas", alertando ainda "para o impacto na capacidade operacional dos serviços municipais de Proteção Civil".

Segundo a autarquia, está a ser solicitada a implementação de medidas específicas de apoio, "nomeadamente uma avaliação técnica célere dos danos; apoios financeiros extraordinários para reparações de infraestruturas e equipamentos; reforço dos meios de Proteção Civil; e a criação de instrumentos excecionais que permitam responder, de forma eficaz, às consequências da intempérie".

O ofício foi enviado ao primeiro-ministro, ao Presidente da República, aos ministros da Economia e da Coesão Territorial, das Infraestruturas e Habitação e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.