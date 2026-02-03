André Ventura aplaude isenção de portagens

André Ventura diz que "finalmente, hoje, o Governo fez aquilo que eu ando a dizer há três dias, que não faz sentido em zonas de catástrofe estarem a ser cobradas portagens", afirmou, manifestando esperança de que a medida se mantenha durante "este período de auxílio e emergência" e se estenda aos "próximos meses".

André Ventura, que tinha reclamado esta isenção nos últimos dias, considerou que "era o mínimo que podia ser feito"."Estamos a falar de zonas onde as pessoas se estão a deslocar para levar alimentos, para levar eletricidade, para ajudar, há pessoas a deslocar-se do sul do país para as zonas afetadas para ajudar a fazer consertos de estruturas de eletricidade e vão pagar portagens. Ora, que sentido é que isto faz? Ainda bem que ao menos valeu a pena eu ter insistido nisto e valeu a pena andar a falar nisto porque ao menos são estas pequenas coisas que mostram que vale a pena esta política de proximidade", referiu.O candidato a Presidente da República falava aos jornalistas antes de visitar uma empresa agrícola afetada pelo mau tempo no concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo vai isentar de portagens durante uma semana as zonas afetadas pela depressão Kristin, no perímetro que abrangerá trechos da A8, A17, A14 e A19.A isenção começará à meia-noite e vai estender-se por uma semana, anunciou Luís Montenegro, durante uma visita a uma empresa de Pombal.