ANEPC não paga combustíveis aos bombeiros desde janeiro, denuncia Liga

De acordo com o presidente da Liga, António Nunes, esta situação já se arrasta desde janeiro.O presidente da Liga desconhece os motivos para o atraso deste pagamento, previsto na diretiva financeira, que diz respeito aos gastos nas deslocações para incêndios, acidentes rodoviários e abastecimento de água.Apesar do atraso, António Nunes, garante que a ação dos bombeiros não está em causa, mas exige que o compromisso seja cumprido.A diretiva financeira estabelece que as corporações de bombeiros sejam ressarcidas, sendo feita uma média mensal dos gastos por hora e viatura.A agência Lusa pediu esclarecimentos à Proteção Civil sobre a falta de pagamento dos combustíveis aos bombeiros, mas não obteve qualquer resposta.