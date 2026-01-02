Perspetivas 2026. Ano político prevê-se incerto e cheio de desafios

Para muitos especialistas o arquivamento do caso Spinumviva pode também ter dado um novo fôlego ao Governo.





Entre as certezas de 2026 está a substituição do inquilino de Belém. Terminam 10 anos de vigência do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que a par de Ramalho Eanes foi o chefe de Estado com mais dissoluções do Parlamento.





Com um presidente da República com plenos poderes, o grande embate está agendado para outubro com a votação do Orçamento do Estado para 2027.





Num Parlamento fragmentado com três grandes blocos e um Governo minoritário, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai continuar à mercê da oposição e a abstenção do PS pode não se repetir.





O ano de 2026 poderá também passar pelo Tribunal Constitucional, novamente com a lei da nacionalidade e com normas do pacote laboral que já levaram a uma greve geral, o que não acontecia há 12 anos.