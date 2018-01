António Costa encontra-se em Davos com o Presidente de Angola

RTP23 Jan, 2018, 09:13 / atualizado em 23 Jan, 2018, 09:23 | País

O encontro vai acontecer em Davos, onde os dois participam no 48.º Fórum Económico Mundial. A reunião de António Costa com João Lourenço será o primeiro ponto da agenda do primeiro-ministro em Davos.



De acordo com fonte oficial do Governo português, a reunião com o chefe de Estado angolano foi marcada "logo para o primeiro momento de disponibilidade na agenda do primeiro-ministro".



Uma nova reunião depois de terem estados juntos, a 29 de novembro, na Costa do Marfim, em Abidjan, na última cimeira entre África e União Europeia.



As relações entre Portugal e Angola têm sido perturbadas pelo processo movido pelas autoridades judiciais portuguesas contra o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente no âmbito da operação "Fizz", em que é acusado de corrupção ativa e branqueamento de capitais.



A Procuradoria-Geral da República recusou transferir o processo de Manuel Vicente para Angola, o que levou o Presidente angolano, João Lourenço, a classificar como "uma ofensa" a atitude da justiça portuguesa, advertindo que as relações entre os dois países vão "depender muito" da resolução do caso.



Numa tentativa de desdramatizar o quadro de relações entre os dois países, o primeiro-ministro defendeu que "não há nenhum problema entre Portugal e Angola dos pontos de vista económico e político".



"Há uma questão que transcende o poder político, que não diz respeito ao Presidente da República, ao Governo ou à Assembleia da República. É um tema da exclusiva responsabilidade das autoridades judiciárias", salientou o primeiro-ministro português.

Portugal no Fórum Económico Mundial

Em relação à agenda do Fórum Económico Mundial, o primeiro-ministro, do ponto de vista político, procurará passar a mensagem de que Portugal "é um país em franco processo de recuperação económico-financeira".



"Portugal abandonou em 2017 o Procedimento por Défice Excessivo na União Europeia e, nos últimos meses, duas das principais agências de 'rating' retiraram o país de um nível de 'lixo' em termos de investimento. O Fórum Económico Mundial é uma excelente oportunidade para colocar Portugal na primeira linha dos investidores mundiais, mostrando os nossos bons indicadores económicos", acentuou a mesma fonte.



Na quarta-feira, em Davos, entre outros eventos na agenda, o primeiro-ministro será o principal orador de um almoço promovido pelo executivo de Lisboa e pela AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), numa iniciativa intitulada "Porquê Portugal e porquê agora".



Nesse almoço, além dos ministros da Economia e das Finanças, estarão presentes "dezenas de potenciais investidores estrangeiros" em Portugal, assim como editores e diretores de alguns dos mais influentes órgãos de comunicação social internacionais.



Além de António Costa, estarão em Davos, no que respeita a políticos portugueses, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o comissário europeu Carlos Moedas, e os ministros da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e das Finanças, Mário Centeno, este último na qualidade de presidente do Eurogrupo.



(c/ Lusa)